عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية كندا يبحثان هاتفياً علاقات الصداقة ومجالات التعاون المشترك

المصدر: وام

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بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي ميلاني جولي وزيرة خارجية كندا العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وكندا وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة.

كما بحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وكندا والحرص على تطوير وتنمية آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة.

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