فرحة أم بولادة 3 توائم في الشارقة بعد عدة محاولات فاشلة

المصدر: البيان

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لم تسع الفرحة قلب الأم عندما أنعم الله عليها بولادة ثلاث تؤام بعد عدة محاولات لم تكن موفقة وذلك بسبب وجود سكر الحمل، حيث كان الحمل الأول قاسيا جدا على الأم حيث توفي التؤامين في الشهر السادس وأتى الحمل الثاني بنفس القسوة حيث توفي أحد التوائم ولم يكن الحمل الثالث سهلا حيث كان الحمل عالي الخطورة بخاصة بعد قساوة المحاولات السابقة.

كانت الأسرة قد وهبها الله الفرحة أضعافاً ثلاثة عندما أنجبت التوأم الثلاثي في مستشفى إن إم سي رويال بالشارقة.

تناولت الأم مثبتات الحمل حقن تخثر وإسبرين وأدوية أخرى من أجل تخفيف سكر الحمل.

الأطفال الثلاثة ولدوا في فترة 35 أسبوعًا من الحمل بحذر شديد بعد عملية قيصرية استمرت لمدة ساعة. التؤام الأول بنت ولدت الساعة 7:24 وزنها 1780، التؤام الثاني ذكر ولد الساعة 7:24 وزنه 1860 التؤام الثالث ولد 7:25 وزنه 1740.

وقالت الأم الجديدة: "كنت أشعر بألم شديد وتلقيت نصيحة بالتعجيل بعملية الولادة بعد السيطرة على المخاطر إلى الحد الأدنى لذلك قررت المجيء إلى المستشفى".

وحول الأعراض والمضاعفات التي ترافق الحالة قالت الدكتورة منى عزمي، اختصاصية نسائية وتوليد في مستشفى إن إم سي رويال بالشارقة: "تعرضت الأم خلال فترة الحمل إلى مخاطر عديدة وخاصة بسبب تكرر حالتين من فقدان المواليد لذلك كان علينا متابعة الحالة بشكل مكثف ودقيق للمحافظة على المواليد" وأضافت: "الحمدالله لم نحتاج لوضع المواليد على اجهزة التنفس ولكن كان علينا وضع التؤام في الحضانة وإعطاء التغذية المناسبة من أجل تعليمهم الرضاعة المواليد وتقديم تغذية متوازنة.

سمح للأطفال بالخروج بعد حوالي أسبوعًين من الولادة وقد تجاوز جميعهم 2 كيلو غراما من الوزن في الوقت الحالي.

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