جمارك دبي «100 % لا ورقية»

المصدر: دبي- البيان

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تواصل جمارك دبي تحقيق الإنجازات في منظومة التميز الحكومي، وسجلت الدائرة إنجازاً جديداً بحصولها على ختم «100% لا ورقية» من قبل هيئة دبي الرقمية، ويأتي الإنجاز الجديد في إطار تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، والرامية إلى جعل دبي المدينة الأذكى، والأسعد على وجه الأرض.

وتسعى «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية» إلى توفير أكثر من مليار ورقة، تستخدم في حكومة دبي كل عام مما ينقذ 130 ألف شجرة، وسيوفر سكان وزوار دبي 40 ساعة للشخص الواحد في السنة، وأكثر من 900 مليون درهم كانت ستنفق على المعاملات الورقية.

ومع حصول الدائرة على ختم 100% لا ورقية تكون جمارك دبي نجحت في الاستغناء عن 40.6 مليون ورقة طباعة، استناداً إلى استهلاك عام 2018. ونفذت الدائرة العديد من المبادرات النوعية، منها الإعفاء من تقديم شهادة المنشأ لتي لا تستوفى فيها الرسوم الجمركية، الأرشفة الإلكترونية لمستندات البيانات الجمركية وغيرها.

وأعرب أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن سعادته بحصول جمارك دبي على ختم «100% لا ورقية»، وحققت جمارك دبي المركز الثاني على مؤشر سعادة متعاملي حكومة دبي وبنسبة 91.8% للعام 2021، مؤكداً حرص الدائرة على ترسيخ مكانة دبي في مجال الحكومات الرقمية.

أتمتة

من جانبه قال جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي في جمارك دبي: «لقد أسهمت البنية الرقمية، التي تمتلكها جمارك دبي والمشاريع المبتكرة في تسريع وأتمتة الإجراءات للمتعاملين والموظفين، مكنت أنظمتنا التقنية، وفي مقدمتها نظام «مرسال 2» العملاء من إنجاز معاملاتهم، عبر الأجهزة الذكية في أي وقت، ومن أي مكان».

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