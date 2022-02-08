سفير الدولة يلتقي لجنة الأخوة الأردنية الإماراتية

المصدر: عمان ـ وام

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استقبل أحمد علي البلوشي، سفير دولة الإمارات لدى المملكة الأردنية الهاشمية، لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية في مجلس الأعيان الأردني برئاسة حسين هزاع المجالي، وتم خلال اللقاء استعراض عدد من القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المجالي في مستهل اللقاء وباسم لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية عن إدانته الشديدة للاعتداءات الإرهابية التي شنتها ميليشيا الحوثي على دولة الإمارات، مؤكداً على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات وعلى أن أمن دولة الإمارات وكافة دول الخليج العربي من أمن الأردن. وبحث أعضاء لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية مع البلوشي آفاق التعاون الثنائي، وأشاروا إلى حجم التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين والحرص على تعزيزه في المجالات كافة، خاصة في التعليم والصحة وتكنولوجيا المعلومات والمشاريع الحيوية، مثل: الطاقة والبنى التحتية والمياه والسياحة.

من جانبه، عبّر البلوشي عن اعتزازه بما يجمع الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية من علاقات متطورة وقوية على كافة المستويات، مؤكداً أن ما يميّز هذه العلاقات أنها صادقة ومنسجمة ومتجذرة حظيت وتحظى باهتمام ورعاية القيادات الرشيدة في البلدين الشقيقين.

وثمّن مستوى التعاون في المجالات التشريعية والبرلمانية بين البلدين الشقيقين في ظل اللقاءات والزيارات المثمرة بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلس الأمة الأردني، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تضطلع به لجنة الأخوة الأردنية - الإماراتية في هذا الإطار.

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