حملة لعلاج طفلة مصابة بسرطان الدم بين«الاتحادية للموارد البشرية» و«الجليلة»

المصدر: دبي – البيان

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أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وبالتعاون مع مؤسسة الجليلة، حملة خيرية ضمن مبادرة «سندهم أمانة» المجتمعية؛ لتغطية نفقات علاج طفلة آسيوية تبلغ من العمر تسعة أعوام، وتعاني من سرطان الدم الحاد.

وتفصيلاً أكد محمود المرزوقي مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة، أن هذه الحملة تهدف إلى جمع تكاليف علاج الطفلة حصة، والتي تعاني من سرطان حاد في الدم، ووالدها موظف بسيط يتقاضى راتباً محدوداً، بالكاد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية اليومية لأسرته.

وذكر أن هذه الحملة تعد باكورة الحملات الخيرية التي تطلقها الهيئة خلال العام 2022، حيث أعدت مطلع العام الجاري خطتها الاستراتيجية لمبادرات المسؤولية المجتمعية، والتي تعتزم تنفيذها خلال العام، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين من جمعيات خيرية، ومؤسسات إنسانية معتمدة من جهات الاختصاص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ودعا المرزوقي كافة أفراد المجتمع للمساهمة في الحملة، والتبرع بـ 10 دراهم عبر إرسال كلمة «سند» في رسالة نصية قصيرة عبر اتصالات أو دو إلى الرقم 4202، أو التبرع بـ 50 درهماً عبر إرسال الكلمة ذاتها إلى الرقم 4206، أو التبرع بـ 100 درهم على الرقم 4209، و500 درهم على الرقم 4409.

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