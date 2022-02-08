جامعة محمد بن راشد للطب تنضم إلى برنامج الإمارات للمساعدات الفنية

المصدر: أبوظبي - وام

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وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، مذكرة تفاهم للتعاون الفني، وذلك بهدف تعزيز الشراكة وأطر التعاون، لتوفير فرص الاستفادة من «برنامج الإمارات للمساعدات الفنية».

ووقّع المذكرة من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي، سلطان محمد الشامسي مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية، ومن جانب جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الدكتور عامر أحمد شريف مدير الجامعة.

وأكد الشامسي أن انضمام جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية إلى البرنامج، سيشكل قيمة مضافة، لما تملكه من خبرات ومعرفة متراكمة في مجال البرامج التعليمية والتدريبية، والأبحاث والدراسات والاستشارات والتطوير.

وأعرب عن تقديره وامتنانه لمختلف المؤسسات الإماراتية، التي لا تألو جهداً في الإسهام في تعزيز مكانة الدولة، من خلال الانضمام لبرنامج الإمارات للمساعدات الفنية «UAETAP»، والذي يعد منصة لنقل خبرات الدولة للدول النامية، ما يعمل على تعزيز دعم جهودها التنموية.

وأشار إلى أن برنامج المساعدات الفنية الإماراتي، تم إنشاؤه كمكمل لجهود التعاون الدولي، التي تبذلها دولة الإمارات، والتي تنطلق من إيمانها بأهمية مشاركة المعرفة، وبناء قدرات الأفراد والمؤسسات للتعامل مع التحديات العالمية.

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