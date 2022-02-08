شفاء 1992 حالة لمصابين بـكورونا خلال 24 ساعة

المصدر: (أبوظبي- وام)

ت + ت - الحجم الطبيعي

‌‎أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 473,298 فحصاً جديداً، خلال 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي،‌‎ كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1992 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 786,642 حالة.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1,704 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 859,361 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالة مصابة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,265 حالة. ‌‎وأهابت الوزراة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة تقديم 14,708 جرعات من لقاح «كوفيد 19» خلال 24 ساعة، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات، التي تم تقديمها حتى أمس 23,735,668 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 239.99 جرعة لكل 100 شخص.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز