«تعاونية الاتحاد» تدعم قرية العائلة بـ 311 ألف درهم

المصدر: دبي- البيان

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زار وفد رفيع المستوى من هيئة تنمية المجتمع برئاسة أحمد جلفار، مدير عام الهيئة، مقر الورقاء سيتي مول في دبي، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك مع تعاونية الاتحاد، ومناقشة المبادرات والمشاريع الاجتماعية، التي تسهم في تحسين حياة أفراد المجتمع، وكان في استقباله الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد خالد حميد بن ذيبان الفلاسي.

منافع

وخلال الزيارة، اطلع وفد الهيئة على مرافق الورقاء سيتي مول، كما بحث الطرفان عدداً من المشاريع والبرامج المقترحة، لتطوير خدمات الفئات المستحقة للمنافع الاجتماعية، ومرافق وخدمات قرية العائلة في دبي، كما قدمت تعاونية الاتحاد بهذه المناسبة دعماً مالياً لقرية العائلة بدبي، بقيمة 311,582 درهماً، بما يسهم في تطوير مرافق القرية وتعزيز سعادة الأطفال.

وأكد أحمد جلفار أهمية دور مؤسسات القطاع الخاص الرائدة في الدولة مثل تعاونية الاتحاد في توفير منظومة تنمية مستدامة للقطاعات الاجتماعية، لافتاً إلى أن برامج المسؤولية المجتمعية للشركات والعمل التطوعي مؤشرين أساسيين على نجاح خطط التنمية وضمان تطورها.

مساهمة

وبين جلفار أن تعاونية الاتحاد كانت على الدوام شريكاً مهماً لهيئة تنمية المجتمع ومساهماً في دعم الخدمات التي توفرها الهيئة للفئات المستحقة.

وقال: «ناقشنا خلال لقاء اليوم عدداً من المقترحات والبرامج المجتمعية، التي توظف مساهمات تعاونية الاتحاد في خطط التنمية بالشكل الأمثل، ويسعدنا العمل مع كافة المهتمين من مؤسسات القطاع الخاص والجهات غير الربحية، لترسيخ دعائم العمل المجتمعي في الإمارة، وتحسين الخدمات بما يلائم تطلعات أفراد المجتمع».

تعاون

ومن جهته قال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن تعاونية الاتحاد تهدف إلى تعزيز التعاون باستمرار مع هيئة تنمية المجتمع وتقديم الدعم المادي والمعنوي لها، ضمن مبادراتها ومساهماتها المجتمعية لتنمية روح التكافل الاجتماعي ودعم أفراد المجتمع، مشيراً إلى أن التعاونية وضعت على رأس أولوياتها أهمية المسؤولية الاجتماعية وواجبها تجاه المجتمع، حيث تهدف من خلال تقديم الدعم المادي للهيئة إلى بناء ثقافة، تسهم في نشر الخير وزراعة حب مساعدة الآخرين.

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