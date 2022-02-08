«دبي القضائي» يعتمد تشكيل المجلس العلمي الجديد

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمد معهد دبي القضائي تشكيل المجلس العلمي الجديد للمعهد للعام 2022، برئاسة مدير عام المعهد وستة أعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة والاختصاص لمدة ثلاث سنوات، وذلك من خلال رفده بعدد من الخبرات المرموقة في مجال القضاء والنيابة العامة والتفتيش القضائي بعد اعتمادهم من قبل مجلس الإدارة.

وتترأس المجلس القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير معهد دبي القضائي، كما تم اختيار ثلاثة قضاة من محاكم دبي، وهم: سعد زويل ومحمود فهمي سلطان ومحمد جاسم الشامسي، وعضوين من النيابة العامة، وهما المستشاران الدكتور بكري عبد الله وأحمد العطار. وتم اختيار المستشار الدكتور تاج السر محمد من إدارة التفتيش القضائي.

اجتماعات

يشار إلى أن المجلس يجتمع بدعوة من رئيسه بواقع اجتماع واحد كل شهرين على الأقل، ويتخذ قرارته بأغلبية الأصوات. ويختص المجلس بدراسة وإبداء الرأي في كل ما يتصل بالشؤون العلمية والتعليمية والتدريبية للمعهد، وإصدار التوصيات المتعلقة بذلك.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز