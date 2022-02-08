مناقشة ملاحظات مواطني الشارقة تجاه بعض الدوائر الحكومية

المصدر: الشارقة - وام

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ناقشت اللجنة التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال اجتماعها الذي عقدته مؤخراً بمقر المجلس، برئاسة الدكتور شاهين إسحاق المازمي رئيس اللجنة، عدداً من الملاحظات الواردة إليها من قبل عدد من المواطنين تجاه دوائر حكومية واتخذت القرارات المناسبة بها، كما اطلعت على 5 ردود وردت إلى المجلس من دوائر حكومية على ملاحظات سابقة، وأبدت رأيها في تلك الردود، ووجهت بإخطار أصحابها.

وحضر الاجتماع عبد الله مراد ميرزا مقرر اللجنة، والأعضاء: محمد علي جابر الحمادي ومحمد صالح آل علي وخليفه محمد بوغانم والدكتور إسماعيل البريمي وحنان راشد الجروان نائب رئيس المجلس.

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