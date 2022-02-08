«أمسية النخبة النسائية» تستشرف دور المرأة الإماراتية في التنمية

المصدر: دبي - منى خليفة

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ينظم مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي (دياد- ديال)، «أمسية النخبة النسائية»، التي ستناقش دور المرأة الإماراتية في التنمية المجتمعية في الخمسين عاماً المقبلة، وذلك بحضور معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، التي ستثري النقاش حول إنجازات المرأة الإماراتية في مجال التنمية المجتمعية، وما حققته من أدوار، وما هو متوقع منها في الخمسين المقبلة من عمر الاتحاد، وستقام الأمسية في فندق «الريتز كارلتون» بمركز دبي المالي مساء الجمعة 11 فبراير 2022، والتي ستتيح مجالاً واسعاً لمعرفة الفرص الجديدة المتاحة للمرأة الإماراتية في الخمسين المقبلة من عمر الاتحاد.

وأوضحت الدكتورة فايزة آل علي استشارية الأمراض الجلدية ورئيسة المؤتمر لـ«البيان» أن الأنشطة المجتمعية توازي في أهميتها المؤتمرات العلمية، ولذلك يحرص مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي، على إقامة مثل هذه الفعاليات ومشاركة النخب النسائية فيها.

محاور

وأكدت أن فعاليات هذه الأمسية ستتضمن جلسة حوارية مع نخبة نسائية وشخصيات مهمة من صانعات القرار في الدولة، لمناقشة عدة محاور، منها وضع المرأة في استراتيجية الإمارات المقبلة والدور التنموي بين المجتمع والمرأة.

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