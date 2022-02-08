«أبوظبي للدفاع المدني» تعقد مختبرات افتراضية للابتكار

المصدر: أبوظبي - البيان

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أطلقت هيئة أبوظبي للدفاع المدني فعالياتها المشاركة، ضمن شهر الإمارات للابتكار، خلال الفترة من 1 إلى 28 فبراير الجاري ترسيخاً لثقافة الابتكار، ودعماً لتوجهات الدولة خلال الـ 50 عاماً المقبلة.

وثمن العميد محمد إبراهيم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدفاع المدني دعم القيادة الرشيدة، وتشجيع أبناء الإمارات على الابتكار، وزيادة وعي أفراد المجتمع بأهمية الابتكار، وأثره على مستقبلهم وتحفيزهم للمشاركة الفاعلة في مسيرة الابتكار بالدولة حتى أصبح عنواناً لمسيرتنا المتطورة. وأُطلق ضمن شهر الإمارات للابتكار العديد من الفعاليات والمبادرات الابتكارية بالهيئة، كما شملت فعاليات الهيئة على عقد مختبرات افتراضية للابتكار، بالتعاون مع الشركاء وجلسات عصف ذهني، لمناقشة التحديات المستقبلية.

وسيتم عقد ورش عمل توعوية في مجال الابتكار للعاملين والمجتمع، وإطلاق مبادرة عن الابتكار عبر ‏مختلف القنوات الإعلامية، وتكريم المبتكرين والجهات المتميزة في تنظيم فعاليات شهر الابتكار، واستضافة مجموعة من المبتكرين والمبدعين لاستعراض تجاربهم، والاستفادة من أفضل الممارسات المطبقة في مجال الابتكار.

ولفت المدير العام لهيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى أن الهيئة عملت بخطوات واثقة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة، وشجعت كوادرها الوطنية على جلسات العصف الذهني وصولاً لأفكار ومقترحات ومشروعات ابتكارية، تتوافق مع الجهود المتواصلة لحكومة الدولة في الـ 50 الجديدة، واحتضان الأفكار المبتكرة والاحتفاء بالمبتكرين، بما يعزز مكانة الإمارات باعتبارها مركزاً عالمياً للابتكار والمعرفة.

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