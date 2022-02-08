مبادرات لتعزيز قيم الابتكار بالعمل الحكومي في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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تستضيف جامعة الشارقة في كليات البنين، يوم الاثنين 14 فبراير وحتى 18 منه، ومن الـ 9 صباحاً وحتى الـ 3 مساء، الدورة الـ 7 من فعاليات شهر الإمارات للابتكار، في إمارة الشارقة، حيث تهدف الفعالية إلى غرس وتعزيز قيم الابتكار والإبداع في العمل الحكومي، والارتقاء بمختلف القطاعات في الإمارة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفق رؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي.

وتنظم لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة عدداً من ورش العمل، التي تستعرض أبرز الموضوعات المتعلقة بالابتكار والإبداع، وذلك بمشاركة جهات حكومية وخاصة، إلى جانب المشاركات الطلابية، التي تعرض مجتمعة عدداً من المشروعات التي تتعلق بالابتكار، مما يرسخ من مكانة الشارقة العالمية كمركز للمعرفة والابتكار والإبداع، وبيئة حاضنة للمبدعين والموهوبين في كافة المجالات.

وقال أحمد السويدي، رئيس لجنة الإشراف على شهر الإمارات للابتكار في إمارة الشارقة: إن شهر الإمارات للابتكار هو فرصة لتسليط الضوء على أبرز الأفكار والحلول المبتكرة، التي تخدم العمل الحكومي، وتؤدي إلى تسهيل تقديم الخدمات للجمهور، بالإضافة إلى أنه يتيح آفاقاً شاسعة للتميز الإبداعي في بيئة العمل، من خلال توظيف مهارات الكوادر الوظيفية للخروج بمبادرات ومشاريع متميزة.

وأضاف: نحرص من خلال هذه الفعاليات على تعزيز مكانة إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز ابتكار عالمي، من خلال تعزيز التواصل بين رواد الابتكار، وتحفيز الجميع على المشاركة، والتفاعل مع كل ما من شأنه الارتقاء بمختلف جوانب الحياة في الإمارة.

وتعد مشاركة إمارة الشارقة في شهر الإمارات للابتكار جزءاً من جهود الحكومة المستمرة لرعاية ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي، من خلال الاحتفاء بالمبتكرين المبدعين، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، التي أحدثت تغييراً إيجابياً في حياة الأفراد ومستقبلهم.

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