أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين تتبنى المبدعين من ذوي الدخل المحدود

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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أكدت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين أن الأكاديمية نجحت منذ بداية جائحة كورونا في تطوير العديد من البرامج التعليمية والتدريبية لضمان دعم الطلبة بشكل متواصل ضمن خطط التعليم الحضوري عن بُعد، حيث استفاد من برامج الأكاديمية 3100 طالب وطالبة، مؤكدة أن الأكاديمية تقدم أفضل البرامج والدورات بناءً على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للابتكار واحتضان المواهب، ضمن بيئة استثنائية رائدة للمواهب والابتكار، بهدف دعم ورعاية المواهب الطلابية وصقلها بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من المنافسة العالمية في مجالات الإبداع والابتكار والقيادة والمشاركة الإيجابية المستدامة لاستشراف المستقبل وخدمة الوطن.

وأشارت إلى أن أكاديمية الموهوبين تتبنى المبدعين في إمارة رأس الخيمة من ذوي الدخل المحدود، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات في الابتكار، لتكون رافداً من روافد مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية، وحاضنة للموهوبين والمبتكرين لدعم الابتكار.

برنامج

وأوضحت سمية حارب أن الأكاديمية أطلقت برنامج عالم الروبوتات تحت شعار «ابتكارات الخمسين» ضمن فعاليات شهر الابتكار 2022، والذي يمتد لثلاثة أشهر للفئات المستهدفة من 12 – 16 عاماً، حيث يتعرف الطلبة على عالم الروبوتات، ويتيح البرنامج للطلبة المشاركين تعلم أساسيات البرمجة وقواعد الهندسة الميكانيكية لبناء تصاميم روبوتات قادرة على المنافسة في المسابقات المحلية والعالمية، وتحسين مهاراتهم البحثية عن طريق إيجاد أكثر المشاكل تأثيراً والخاصة بمحتوى المسابقة ووضع حلول مبتكرة عن طريق استخدام العديد من الأدوات والبرامج المتاحة.

وأضافت: تشمل البرامج التي أطلقتها الأكاديمية برمجيات الويب باستخدام لغة «بي اتش بي» لمدة 6 أشهر حضورياً ويستهدف الطلبة من 12 وحتى 17 عاماً، بهدف تطوير مهارات المتدرب في التعامل مع لغات برمجة تطبيقات الويب، وإنتاج برامج قائمة بذاتها وإنشاء منصات إلكترونية تفاعلية.

وأطلقت الأكاديمية المنصة الإلكترونية «ملهمون صغار» وتتضمن محاور المشاركة، التكنولوجيا، والاستدامة، والتعليم، والبيئة، واستخدام الموارد.

وتؤكد شروط المشاركة، على أن تكون الفكرة المقدمة حصرية للأكاديمية عن هذا العام، ويتم رفع المشاركة للأكاديمية عبر الإيميل أو الواتسآب لتقييمها، وأن يكون لدى الطالب أو الطلبة مقدمي العرض القدرة الكاملة على العرض والحوار والتقديم الافتراضي، حيث سيتم العرض عن طريق تطبيق زووم، وتم تقسيم الفئات العمرية المستهدفة إلى فئتين تشمل الأولى الفئة العمرية 8 – 11 عاماً، والفئة الثانية 12 – 17عاماً.

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