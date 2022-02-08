دبي تعزز الاستدامة البيئية بمشاريع واستراتيجيات واعدة

المصدر: دبي - رامي عايش

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تشكل الاستدامة البيئية لإمارة دبي أولوية وهدفاً استراتيجياً للتطوير والتنمية، معززة ذلك بمشاريع متنوعة وأفكار مبتكرة تقدم حلولاً ناجعة لمختلف التحديات البيئية. وكثيراً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في المناسبات والفعاليات ذات الصلة، على «البيئة النظيفة إرث سنتركه للأجيال القادمة وعنصر مهم لنوعية الحياة التي ننشدها لشعبنا في الحاضر أو المستقبل»، وعليه فإن حكومة دبي ممثلة بالجهات التي تعنى بالبيئة تراقب وترصد أفضل الممارسات البيئية العالمية وتختار أفضلها وتطوره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع المحلي، وتبدأ من حيث انتهى العالم في تنفيذ مشاريع مبتكرة تحفظ البيئة وتضمن صحة وسلامة السكان.. وتدعم نموذجاً يحتذى لجهود التنمية وأولويات خطط التطوير.

مستقبل

ويأتي «اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط»، استكمالاً لسياسة حكومة دبي ورؤيتها ومشاريعها البيئية الضخمة التي تندرج ضمن مجالات الاستدامة والحفاظ على البيئة وتطوير جودة الحياة وبناء مستقبل مستدام يدعم هدف تحويل دبي إلى أكثر مدن العالم استدامة وذكاءً، وتعزيز موقعها كأفضل مدينة للعيش والعمل في العالم، ومنها على سبيل الذكر لا الحصر مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة، اعتماد الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021 ـ 2041 بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.. منها 70.5 مليار درهم مساهمة مباشرة من القطاع الخاص لبناء مستقبل مستدام، ثم اعتماد رسوم التخلص من النفايات في الإمارة، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي انطلاقاً من تعزيز الركائز الرئيسية لاستدامة بيئة الإمارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

مركز

وباستعراض سريع للمشاريع والمبادرات الهادفة إلى تعزيز الاستدامة البيئة في دبي، فإن «مركز دبي لمعالجة النفايات وتحويلها إلى طاقة»، هو مشروع ضخم يتم تنفيذه في منطقة ورسان ويأتي ضمن أهم مشاريع البنية التحتية التي ستلبي احتياجات الإمارة الحالية والمستقبلية في سياق تطوير وتعزيز قدرات البنى التحتية الحيوية واستدامتها، والإسهام في المحافظة على البيئة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ضمن استراتيجية دبي للتحول نحو الطاقة النظيفة.

أما «الاستراتيجية المتكاملة لإدارة النفايات 2021 ـ 2041»، فتسعى إلى تنفيذ مشاريع طويلة المدى خلال العشرين عاماً المقبلة بموازنة تبلغ 74.5 مليار درهم لتشجيع الابتكار في إدارة وتدوير وتحويل النفايات إلى طاقة.. منها 70.5 مليار درهم مساهمة مباشرة من القطاع الخاص لبناء مستقبل مستدام، حيث ستقدم الاستراتيجية حلولاً عملية للتحديات البيئية التي يواجهها العالم.

وفي أغسطس الماضي أعلنت بلدية دبي عن اتخاذ إجراءات لبناء مستقبل مستدام، ضمن قرار المجلس التنفيذي رقم (58) لسنة 2017 بشأن اعتماد رسوم التخلص من النفايات في الإمارة، انطلاقاً من تعزيز الركائز الرئيسية لاستدامة بيئة الإمارة من خلال تطبيق أفضل الممارسات التشريعية والإدارية والتقنية المتميزة في مجال الإدارة المتكاملة للنفايات.

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