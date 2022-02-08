داوود الهاجري لـ« البيان »: القرار يتبنى أفضل الممارسات العالمية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكد داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، أن اعتماد المجلس التنفيذي لإمارة دبي «سياسة الحد من الأكياس ذات الاستخدام الواحد، والتي تشمل فرض تعرفة قدرها 25 فلساً على أكياس نقل البضائع أحادية الاستخدام فقط»، يمثل خطوة جديدة ومهمة للتقليل من المواد البلاستيكية في الإمارة وسلبياتها البيئية، وتشجيع السكان على ممارسة استخدام المواد الصديقة للبيئة.

وأضاف الهاجري لـ«البيان»: أن القرار يتبنى أفضل الممارسات العالمية بالمدن المتقدمة في العالم والتي تسعى للتقليل أو الحد من استهلاك المواد الضارة بالبيئة، وهو ما تسعى إليه دبي في أن تصبح من أولى المدن المبادرة في تهيئة المجتمع نحو الاستدامة البيئية والتخلص من جميع الظواهر والمواد الضارة بالبيئة. وأضاف: «سنسعى وبالتنسيق مع شركائنا لجعل هذا القرار موضع التنفيذ الإيجابي والسعي نحو جعل دبي مدينة آمنة ونشطة بيئياً، ومحفزة لسكانها ليكونوا شركاء فعالين في جميع البرامج والمبادرات الرامية إلى تعزيز جهود الاستدامة، والحفاظ على البيئة، وضمان ممكنات السلامة والصحة العامة».

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