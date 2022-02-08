إدانة يابانية للهجوم الحوثي الإرهابي على الإمارات

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

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استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع بمكتبه بوزارة الدفاع أمس أكيو إيسوماتا سفير اليابان لدى الدولة بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعدد من كبار ضباطها ومسؤوليها والوفد المرافق للضيف.

ورحب معاليه في بداية اللقاء بالسفير الياباني وأكد عمق علاقات الصداقة بين دولة الإمارات واليابان والتي تحتفي هذا العام بذكراها الخمسين متمنياً لهذه العلاقات مزيداً من الازدهار. وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الدفاعي والعسكري المشترك وسبل تعزيزها لخدمة مصالح البلدين الصديقين، وتلبية رؤية وتطلعات الحكومتين، وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير الياباني إدانة الحكومة اليابانية للهجوم الحوثي الإرهابي الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة وعبر عن تضامنها معها من أجل حفظ أمنها وأمن المنطقة بأكملها.

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