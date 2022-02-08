تعاون بين «الإمارات للدراسات» ومكتب البعثات الدراسية

المصدر: (أبوظبي- وام)

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وقّع «مكتب البعثات الدراسية»، التابع لوزارة شؤون الرئاسة، و«مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية»، في مقرّ المركز بأبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك، تتضمّن إطلاق وتنفيذ برامج ومشروعات لتأهيل الشباب، وتطوير قدراتهم على الإسهام في مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة.

ووقّع الاتفاقية عن «مركز الإمارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية»، الدكتور سلطان محمد النعيمي، المدير العام للمركز، وعن «مكتب البعثات الدراسية»، جمعة عتيق الرميثي مدير المكتب.

وتشمل الاتفاقية عدداً من المجالات التي يُمكن للجانبيْن من خلالها تبادل الخبرات، وتنظيم الفعاليات التي تُسهم في الارتقاء بالمستويات المعرفية للكوادر المواطنة، على المستوييْن الأكاديمي والتطبيقي، وتعزيز قدراتها وإمكاناتها في المجالات العلمية والبحثية المختلفة، وتشجيعها على مُتابعة عملية التعلّم والتعليم، والحصول على مزيد من المؤهّلات العلمية.

وقال الدكتور سلطان النعيمي، إن الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجانبيْن على استلهام توجيهات القيادة الرشيدة، بالاستثمار في الكفاءات والمواهب الوطنية الشابة، وتجسيدها على أرض الواقع، من خلال التركيز على إتاحة الفرصة للشباب، لمواكبة أحدث التطوّرات في المجالات المختلفة.

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