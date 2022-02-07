"صحة دبي" تحدد 9 مراكز لتطعيم الأطفال من 5-11 عاماً بلقاح فايزر بيونتيك

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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حددت هيئة الصحة بدبي 9 مراكز صحية لتطعيم الأطفال من عمر 5-11 سنة بلقاح فايزر بيونتيك ضد كوفيد 19

وقالت الهيئة أن المراكز تشمل،عود ميثاء، والطوار الصحي، والمزهر الصحي ، وند الحمر، والمتحول، واللسيلي، وند الشبا، وزعبيل، والبرشاء وفقا لمواعيد مسبقة

واوضحت هيئة الصحة أن الفئات المستثناة تشمل حالات الإصابة النشطةبكوفيد 19، والأطفال الذين لديهم رد فعل تحسسي فوري وشديد لمكونات اللقاح ، او من لقاحات سابقة "خلال اربع ساعات من التطعيم "، وشددت الهيئة على ضرورة ابلاغ مقدم الخدمة عنها قبل حصول الطفل على اللقاح وعن التاريخ المرضي للطفل، ووجود حمى أو أعراض مرضية خلال آخر ثلاثة ايام ، ووجود أمراض مناعية، إضافة لوجود مشاكل في النزيف أو أدوية تمنع تخثر الدم

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