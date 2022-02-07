رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون الحاكمة العامة لغرينادا بذكرى استقلال بلادها

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة سيسيل لاغريناد الحاكمة العامة لغرينادا، وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

‎ كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين الى فخامة سيسيل لا غريناد.

‎ وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الدكتور كيث ميتشل رئيس وزراء غرينادا.

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