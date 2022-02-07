"رسائل إلى المستقبل".. أحلام واعدة لكل من يعتبر الإمارات وطناً له

المصدر: البيان

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أعلنت لجنة فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة عن أولى نتائج مبادرة "رسائل إلى المستقبل" منذ انطلاقها في أغسطس 2021. وتدعو المبادرة كل من يعتبر دولة الإمارات وطناً له إلى كتابة رسالة إلى أنفسهم في المستقبل، وترسم من خلالها ملامح أحلامهم وتصور رحلتهم في مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة.

تغطي الرسائل الواردة من مختلف الفئات العمرية والشرائح السكانية، من جميع أنحاء الإمارات، أربعة عشر موضوعاً؛ منها الاستدامة والفن والتكنولوجيا والطب.

وركزت نسبة كبيرة من الرسائل (29.8٪) على فلسفة السعادة وتحقيق نمط حياة مرغوب.

وفي حين أن 15.4٪ من الرسائل تساهم في رسم ملامح مستقبل دولة الإمارات العربية المتحدة، معبرة عن خالص الامتنان وصادق الالتزام بالارتقاء بجودة الحياة لجميع من يعيش على أرض هذا الوطن، إلا إن أحد نماذجها البارزة رسالة عبدالرحمن حسن عبدالله التي كتب فيها، "عندما يتحقق حلمي بأن أصبح قائداً في قوة الشرطة، سأحرص على أن تكون بلادي أحد أكثر بقاع العالم أمانًا".

بالنظر إلى الأوقات غير المسبوقة التي عرفها العالم في العامين الماضيين، تظهر البيانات أن 11.5٪ من الرسائل المقدمة كانت من صغار يرغبون أن يصبحوا أطباء في المستقبل.

وورد ذكر الصحة والطب في عدد كبير من الرسائل. كتب أحد الحالمين، واسمه خليفة الخوري، "في الثلاثين عامًا القادمة، ستكون دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة تنتج علاجاً للشفاء من السرطان ومن ثم تقدم هذا العلاج للمرضى في العالم بأسره".

كما قدم شباب الإمارات العديد من الرسائل التي تناولت قضايا الاستدامة، في دلالة على فهم جيد للتحديات البيئية الراهنة.

وتخيل العديد من الشباب مستقبلًا فيه سيارات كهربائية طائرة وتنمية صناعية تحافظ على البيئة، بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة. وشكلت التكنولوجيا والاستدامة والتعليم أكثر من 10٪ من مواضيع الرسائل المقدمة، في حين عبّر ما يقرب من 5٪ من الرسائل عن أحلام التميز في كرة القدم وتمثيل الإمارات في البطولات الرياضية العالمية.

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