كهرباء الشارقة تحصل على شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل

المصدر: الشارقة - البيان

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حصلت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة على شهادة إعتماد أفضل بيئة عمل من مؤسسة Great place to work العالمية وذلك تقديراً لجهود الهيئة في مجال تحفيز الموظفين وتوفير مناخ من الثقة من خلال تطبيق وترسيخ التميز المهني للموظفين والفخر بالانتماء للهيئة والعمل بروح الفريق الواحد والإنتاجية وتوفير بيئة عمل إيجابية من مختلف النواحي.

وتسلم عبدالله الشامسي المدير التنفيذي للهيئة شهادة اعتماد أفضل بيئة عمل لعام 2022 والتي تمنحها المنظمة الأمريكية «غريت بليس تو ورك»، بناءً على الاستبيان الخاص بمؤشر الثقة الذي تم طرحه على الموظفين لقياس تجربتهم في العمل بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة وشارك فيه عدد كبير من مختلف المستويات الوظيفية تجاوز 1800 موظف.

وجرى تسليم الشهادة في المقر الرئيسي للهيئة بحضور إبراهيم المغربل مدير عام «غريت بليس تو ورك» في الشرق الأوسط، وعدد من مدراء الإدارات بالهيئة.

استراتيجية

وأكد عبدالله الشامسي: أن حصول الهيئة على شهادة الاعتماد لأفضل بيئة عمل لعام 2022، يأتي في إطار استرايجية الهيئة التي تركز على العنصر البشري والاستماع لاحتياجات الكوادر البشرية وتطلعاتهم وإعداد وتنفيذ المبادرات التي تساهم في توفير بيئة العمل الإيجابية التي تسهم في تنمية قدرات الموظف وتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية، والتي تعد من الركائز الأساسية للثقافة المؤسسية في الهيئة، والتي بنيت على مناخ من الثقة والتحفيز للموظفين من خلال تطبيق ونشر وترسيخ مفهوم العمل بروح الفريق الواحد والإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية والفخر بالانتماء للهيئة.

وأوضح: أن موظفي الهيئة يبذلون جهوداً كبيرة ويساهمون في دعم بيئة ومسيرة العمل، والمساهمة الإيجابية في توفير خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وتقديم مبادرات وخدمات الكترونية وذكية على مدار الساعة لتلبية احتياجات وتطلعات المتعاملين، مشيراً إلى أن الهيئة أصبحت ضمن قوائم أفضل بيئات العمل، وهذا يعد انجازاً يضاف إلى سجل انجازاتها.

ثقة

ومن جانبها قالت عائشة حسين عبدالله مدير إدارة الاستراتيجية والتطوير المؤسسي: أن الحصول على الشهادة جاء بناء على مؤشر الثقة والذي تحقق من خلاله نتائج ايجابية، حيث تم الاستناد على معايير تقييم رئيسية حققت فيها الهيئة نسب مرتفعة منها فعالية وتأثير الاتصال والتواصل الداخلي بين فريق القيادة والموظفين، شعور الموظف بالفخر تجاه العمل الذي يؤديه، الرفاه الوظيفي وتحقيق التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، قدرة الهيئة على تطوير كفاءة الموظفين، روح الفريق والعمل الجماعي، الهوية والثقافة المؤسسية للهيئة ، والمسؤولية المجتمعية.

وبدوره أكد إبراهيم المغربل مدير عام غريت بليس تو ورك في الشرق الأوسط: أن الاستبيان الذي نفذته الهيئة حقق نتائج مرتفعة وذلك نتيجة لجهودها في إعداد وتنفيذ استراتيجية تحقق التميز لموظفيها، وأظهر الموظفون مستوى عالٍ من المرونة والقدرة على التأقلم مع التغيرات والرغبة في تقديم المزيد من الجهد لإنجاز العمل بالشكل الأفضل، ومن خلال الاستبانة اتضح أن التواصل المستمر بين القيادة والموظفين والعمل الجماعي سمات بارزة في الهيئة.

مبادرات

وأشاد بإنجازات ومبادرات الهيئة التي تركز على الكوادر البشرية في مختلف المستويات الوظيفية وحققتها خلال فترة قصيرة مما جعلها تستحق بجدارة الحصول على شهادة أفضل بيئة عمل للجهات التي تسهم في تحقيق التميّز المهني لموظفيها، وتوفر لهم بيئة عمل مثالية من مختلف النواحي وذلك استناداً إلى التحليل الشامل والمستقل الذي تجريه المنظمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ تعتمد هذه الشهادة على التغذية الراجعة التي يتم تقديمها من الموظفين كجزء من استطلاع موسع حول تجربتهم في مكان عملهم.

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