جولة استطلاعية جوية لتعزيز جودة الحياة الأمنية والبيئية في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

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قام اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة، يرافقه سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعبيد سعيد الطنيجي المدير العام لبلدية الشارقة، بجولة استطلاعية، شملت عدداً من المواقع والميادين في مدينة الشارقة، بهدف الاطلاع على الوضع الأمني والبيئي والعمراني لمدينة الشارقة، وذلك بالتعاون مع إدارة جناح الجو بالشارقة.‏

وشملت الجولة، التي رافقهم خلالها العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، والمهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة، والمهندس خليفة بن هدة السويدي مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والمباني، وخالد بن فلاح السويدي مساعد المدير العام لقطاع خدمة المتعاملين.

وسيف الطنيجي مدير إدارة الشؤون القانونية، عدداً من المناطق في مدينة الشارقة، شملت منطقة الصجعة والمناطق الصناعية، ومنطقتي النهدة والتعاون، إلى جانب الاطلاع على الحالة المرورية بتلك المناطق.

حرص

وأكد اللواء الشامسي: إن الجولة الجوية جاءت تجسيداً لاستراتيجية وزارة الداخلية، وحرصاً من شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة الأمنية والمجتمعية، مثمناً دور المجلس البلدي في مدينة الشارقة في ازدهار وتطور خدماته في المجال البيئي، وتحقيق أفضل مستويات الراحة والأمن والأمان للأفراد، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه الشركاء الاستراتيجيون في نجاح العملية التكاملية المشتركة في أمن مجتمع الشارقة.

تعزيز

ومن جانبه أكد سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة‏ أن المجلس البلدي وبلدية مدينة الشارقة يعملان على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع شرطة الشارقة.

والجهات المعنية في الإمارة، لتعزيز منظومة الأمن والأمان وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين والمقيمين، تماشياً مع رؤى وأهداف الإمارة، التي تعتبر مكاناً ووجهة مثالية للعيش، تتوفر بها كافة مقومات الحياة السعيدة وتجد فيها العائلات أفضل الخدمات والهدوء والراحة والطمأنينة، بفضل الجهود المبذولة من قبل الجهات المختصة.

مشيراً إلى أهمية العمل ضمن منظومة مشتركة لتحقيق كافة الأهداف وتوفير البيئة المثالية وتحقيق رضا وسعادة القاطنين والزوار.

أمن وأمان

وفي ذات السياق أشاد عبيد سعيد الطنيجي المدير العام لبلدية مدينة الشارقة بالدور الكبير، الذي تقوم به القيادة العامة لشرطة الشارقة، وحرصها على المحافظة على أمن وأمان وسلامة أفراد المجتمع، والتنسيق المستمر مع المجلس البلدي في مختلف القضايا المشتركة، لتعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة والقضاء على كافة السلوكيات السلبية، وتوعية أفراد المجتمع بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين، ما يعكس حرص كافة الجهات على تحقيق أهداف الإمارة كوجهة مفضلة للعيش.

وثمن رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة‏ والمدير العام لبلدية مدينة الشارقة جهود إدارة جناح الجو وشرطة الشارقة الرامية إلى تعزيز الأمن والأمان، وبالتعاون الوثيق والقائم مع شرطة الشارقة لتعزيز جودة الحياة.

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