بلدية مدينة أبوظبي تنظم فعالية المزارع الصغير

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي التابعة لدائرة البلديات والنقل بالتعاون مع جمعية أصدقاء البيئة، شرطة أبوظبي، مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، وزارة التغيير المناخي والبيئة، مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم فعالية «المزارع الصغير» ضمن إطار مبادرة «عاصمتي» وذلك في مدينة زايد والمناطق الواقعة ضمن نطاق اختصاصات مركز بلدية مدينة زايد.

وتأتي هذه المبادرة ضمن إطار حرص بلدية مدينة أبوظبي على إشراك المجتمع وخصوصاً فئة الأطفال في تعزيز البيئة المحلية، وزيادة الرقعة الخضراء، وتشجيع الأطفال على ممارسة هذا النشاط الإيجابي، وتدريبهم على الزراعة وإكسابهم المعارف الأولية في هذا المجال.

توعية الطلبة

كما تمحورت الفعالية حول أهمية توعية الطلبة بتخصيص منطقة في الحديقة المنزلية للزراعة، وتعريفهم بأهمية الزراعة، وكيفية الاعتناء بالزراعة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام الطلبة لمناقشة أي جانب يتعلق بالزراعة، وحثهم على دعم جهود المؤسسات في الحفاظ على البيئة وتنميتها.

وحرصت الفعالية على توعية الطلبة بشأن الأوقات المناسبة للزراعة، وطرق العناية بالشتلات الزراعية والبذور، وتعليم الأطفال طرق زراعتها وتنميتها.

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