الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً بوجه عام مائلاً للبرودة نهاراً بارداً ليلاً ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً وتخف سرعتها تدريجياً خلال الليل وصباح الأربعاء.

والرياح: شمالية غربية / 20 - 30 تصل إلى 55 كم/س، والخليج العربي يكون شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:59 والمد الثاني عند الساعة 06:27، والجزر الأول عند الساعة 10:21، والجزر الثاني عند الساعة 32:23.

ويكون بحر عمان مضطربا إلى متوسط الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 00:16، والمد الثاني عند الساعة 01:59، والجزر الأول عند الساعة 26:09، والجزر الثاني عند الساعة 03:20.

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 21 19 80 30 دبي 22 20 85 25 الشارقة 21 20 75 30 عجمان 22 20 80 25 أم القيوين 21 17 85 30 رأس الخيمة 21 14 75 25 الفجيرة 27 21 75 35 العين 22 16 85 30 ليوا 21 15 80 25 الرويس 20 17 75 30 السلع 20 14 85 25 دلما 19 18 80 35 طنب الكبرى 22 18 80 30 طنب الصغرى22 18 80 30 أبو موسى 21 18 85 35

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