«أمسية النخبة النسائية» تناقش الجمعة أدوار المرأة الإماراتية في الـ 50 المقبلة

المصدر: وام

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ينظم مؤتمر أكاديمية دبي العالمية الثنائية لباثولوجيا الجلد والليزر والطب التجميلي " دياد – ديال 2022 " يوم الجمعة المقبل "أمسية النخبة النسائية" بمركز دبي المالي بحضور معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع.

تناقش " أمسية النخبة النسائية " دور المرأة الإماراتية في التنمية المجتمعية في الخمسين عاماً القادمة وما حققته من أدوار وما هو متوقع منها في الخمسين القادمة من عمر الإتحاد إضافة إلى إتاحة المجال مجالاً واسعاً لمعرفة الفرص الجديدة المتاحة للمرأة الإماراتية في العقود الخمسة المقبلة من عمر الاتحاد.

و أوضحت الدكتورة فايزة آل علي استشارية الأمراض الجلدية رئيسة المؤتمر أن فعاليات الأمسية تتضمن جلسة حوارية مع نخبة نسائية وشخصيات مهمة من صانعات القرار في الدولة لمناقشة عدة محاور منها وضع المرأة في استراتيجية الإمارات القادمة والدور التنموي بين المجتمع والمرأة بالإضافة إلى التحديات القادمة في تكوين شخصية المرأة الإماراتية.

وأشارت إلى أن الأمسية تقام برعاية شركة "لوريال" إحدى كبريات الشركات الناشطة في مجال الأمراض الجلدية والأدوية والعناية التجميلية ولها العديد من المراكز البحثية والإبتكارات وبراءات الاختراع.

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