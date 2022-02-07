مذكرة تفاهم بين الإمارات وبلجيكا لتعزيز التعاون الشرطي

المصدر: البيان

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وقع الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مذكرة تفاهم بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة بلجيكا الصديقة تتعلق بتعزيز التعاون في المجالات الشرطية ومكافحة الجريمة، فيما وقع المذكرة عن الجانب البلجيكي معالي أنيليس فيرليندن، وزير الداخلية والإصلاح المؤسسي والتجديد الديمقراطي.

وتبادل سموه مع معالي الوزيرة البلجيكية خلال لقاء جمعهما في إكسبو 2020 بدبي الحديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأكدا على أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين، وضرورة الاستمرار في عقد هذه اللقاءات المشتركة لتطوير العلاقة والارتقاء بها.

وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتطوير العلاقات الثنائية في المجالات الأمنية والشرطية وتبادل المعارف والخبرات وأفضل الممارسات المطبقة لدى الدولتين في المجالات الشرطية.

حضر مراسم التوقيع معالي الفريق عبدالله المري قائد عام شرطة دبي، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الشيخ سلطان النعيمي قائد عام شرطة عجمان، وعدد من الضباط. فيما حضرها من الجانب البلجيكي سعادة بيتر كلاس سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة و بيتر دي بوشير مدير التعاون الشرطي الدولي للشرطة الاتحادية، وآن أولدرس مساعدة وزيرة الداخلية والإصلاحات المؤسسية والتجديد الديموقراطي.

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