علي النعيمي يلتقي وزير خارجية إسرائيل

المصدر: وام

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التقى معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس وفد المجلس الوطني الاتحادي الذي يقوم بزيارة إلى اسرائيل يائير لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل.

وضم الوفد سعادة كلاً من : سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والتأكيد على أهمية الاتفاق الإبراهيمي الموقع بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل وما يمثله من خطوة لفتح العديد من فرص ومسارات التعاون.

كما جرى التأكيد على أن هذا الاتفاق هدفه الأساسي تعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط، ونبذ التطرف والكراهية من خلال دعم الازدهار الاقتصادي والتنمية لدى دول وشعوب المنطقة.

وأكد معالي الدكتور علي النعيمي أهمية الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز مختلف أوجه التعاون القائم بين البلدين.

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