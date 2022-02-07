كهرباء دبي تبحث التعاون في قطاع الطاقة والمياه مع طاجيكستان

المصدر: البيان

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عقد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، اجتماعاً في مكتبه بالهيئة مع إلهام عبدالرحمن، القنصل العام لجمهورية طاجيكستان في دبي والمناطق الشمالية، بحضور أكمل مردانوف، نائب قنصل، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي والمؤسسات والهيئات المعنية بقطاع الطاقة والمياه في جمهورية طاجيكستان، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وفي بداية اللقاء، رحب معالي الطاير بالقنصل العام لجمهورية طاجيكستان ، مشيداً خلال اللقاء بجهود القنصلية الطاجيكية في تعزيز علاقات التعاون وتبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية في قطاعات مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة والمياه والاستدامة، والعمل على تطويرها إلى آفاق أوسع.

من جهته، قدم إلهام عبدالرحمن شكره وتقديره لهيئة كهرباء ومياه دبي على جهودها في تعزيز الشراكة والعلاقات مبدياً اهتمامه بالمشاركة في مشروعات الهيئة، وتبادل الخبرات والمعلومات.

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