رائدة الفضاء الإماراتية نورا المطروشي على قائمة "فوربس" لنساء عربيات صنعن التاريخ في 2021

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

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جاءت رائدة الفضاء الإماراتية نورا المطروشي ضمن قائمة "فوربس"، التي ضمت 5 نساء عربيات صنعن التاريخ في العام 2021.

غرد بذلك المهندس سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، معرباً عن اعتزازه بالشابة الإماراتية المؤهلة، قائلاً عبر حسابه في المنصة الاجتماعية: "نعتز بألمع نساء العالم العربي لعام 2021 وبالأخص، نورا المطروشي المتميّزة بخبرتها الواسعة وقدراتها القيادية ومؤهلاتها الفريدة.

وأضاف: نورا أول رائدة فضاء إماراتية ستحمل الوطن والأجيال القادمة إلى أفق جديد".

وقد تم اختيار نورا المطروشي ومحمد الملا من بين 4 آلاف مرشح للتدريب في مهام الفضاء المستقبلية مع وكالة الفضاء الدولية "ناسا".

وفي سبتمبر 2021، التحقت المطروشي بمركز جونسون للفضاء التابع لناسا وذلك بهدف تلقي التدريبات لفئة مرشحي ناسا لرواد الفضاء للعام 2021، والتي انضمت إليها رسمياً في 1 يناير 2022، نقلاً عن فوربس.

وأفادت الشبكة الدولية أن المطروشي "ستبدأ خلال العام الجاري التدريبات لمدة عامين في وكالة ناسا بهيوستن-تكساس من أجل تمثيل النساء العربيات في صناعة الفضاء العالمية".

الجدير بالذكر أنه سيتم تدريب رائدا الفضاء الإماراتيين في خمس فئات رئيسية خلال العامين المقبلين من البرنامج. ويشمل ذلك تشغيل وصيانة أنظمة معقدة لمحطة الفضاء الدولية (ISS)، وتدريب السير في الفضاء، وتطوير مهارات الروبوتات المعقدة، وتشغيل طائرة تدريب T-38 بأمان، ومهارات اللغة الروسية.

وبمجرد تأهلهم، يمكن تكليف رواد الفضاء بمهام تتضمن إجراء أبحاث على متن محطة الفضاء الدولية أو القيام بمهام فضائية وغيرها.

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