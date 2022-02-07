تعاون إنساني بين «الهلال» و«يونيليفر جلف»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وشركة «يونيليفر جلف م.م.ح» اتفاقية تعاون في المجال الإنساني، تقدم الشركة بموجبها تبرعات عينية من منتجاتها لدعم برامج الهيئة الإنسانية وعملياتها الإغاثية.

وقع الاتفاقية من جانب الهيئة محمد سالم الجنيبي مدير مركز الهلال الأحمر في الشارقة، فيما وقعها من جانب «يونيليفر جلف» أحمد قدوس المدير التنفيذي للشركة في الخليج والمشرق وشمال أفريقيا. وحددت بنود الاتفاقية أطر التعاون ومجالات التنسيق بين الجانبين ومسؤوليات كل طرف في تحقيق أهداف الاتفاقية وتنفيذها على أرض الواقع.

مسؤولية

ورحب الجنيبي بمبادرة الشركة واعتبرها مؤشراً مهماً على اهتمامها بجانب المسؤولية المجتمعية وسعيها الحثيث للارتقاء بمجالات التعاون في هذا الجانب الحيوي، مؤكداً أن الاتفاقية تفتح آفاقاً أرحب للتنسيق والتعاون بين الجانبين وتعزيز الشراكة في واحدة من أهم مجالات العمل الإنساني والتنموي لتعزيز قدرة الشرائح الضعيفة على مواجهة ظروف الحياة الصعبة.

وقال: «إن هذه الخطوة من شأنها أن تضيف بعداً جديداً ونقلة نوعية في عمل الهيئة الإغاثي الذي لا غنى عنه بالنسبة للهلال الأحمر»، مشدداً على أن الهيئة لن تدخر وسعاً في ترجمة نصوص الاتفاقية وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق أهدافها وغاياتها النبيلة.

وقال أحمد قدوس إن «ويونيليفر جلف» تتطلع للمزيد من التعاون والشراكة مع الهلال الأحمر إيماناً بالدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة في مجالات العمل الإنساني محلياً وخارجياً، مؤكداً أن هذا النوع من الشراكات يمثل أولوية في الوقت الراهن.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز