المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر ينطلق مارس المقبل

المصدر: أبوظبي- البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تُعقد فعاليات المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، في الفترة من 14 - 16 مارس المقبل.

وتقوم جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، بالتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 25 منظمة إقليمية ودولية متخصصة بتنظيم المؤتمر، الذي يشارك فيه ما يناهز 475 أكاديمياً وخبيراً دولياً، يمثلون ما يناهز 42 دولة، بحضور عدد من وزراء الزراعة في الدول المنتجة للتمور.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة بالرعاية الكريمة، التي يوليها صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، لهذا المؤتمر وهي الرعاية، التي تُعبر أصدق تعبير عن تشجيع سموه الكبير للعلم والعلماء، وتقدير سموه لدور البحث العلمي في مسيرة التنمية المستدامة بالدولة، وكذا عن اهتمام سموه بنخيل التمر، الذي يمثل قيمة اقتصادية واجتماعية وتراثية هامة، لها موقعها الفريد في مسيرة التنمية بالدولة.

وقال معاليه: إن لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، أيادي بيضاء على العلم والبحث العلمي والتنمية بشكل عام، حيث إن سموه باني ومؤسس كافة مؤسسات الدولة، ومنها على وجه خاص جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار، تلبية لرؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أولى الشجرة المباركة رعاية خاصة .

وأضاف: تعمل الجائزة على تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات العربية المتحدة عالمياً في تنمية وتطوير البحث العلمي الخاص بنخيل التمر، وتشجيع العاملين في قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور والابتكار الزراعي من الباحثين والمزارعين والمنتجين والمصدرين والمؤسسات والجمعيات والهيئات المختصة.

تفاصيل

وقال: إن هذا المؤتمر الدولي السابع لنخيل التمر، الذي تنظمه جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي بإشراف وزارة شؤون الرئاسة، وبالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة وجامعة الإمارات العربية المتحدة وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، إلى جانب 25 منظمة إقليمية ودولية واسعة يعد نموذجاً ممتازاً للنهج الحميد، الذي تتبنّاه الجائزة في تنظيم المؤتمرات العلمية .

بحوث ودراسات

قال معالي الشيخ نهيان بن مبارك : إن المؤتمر نموذجي بكافة المقاييس، لما يطرحه من بحوث ودراسات في مختلف جوانب زراعة وصناعة وتجارة النخيل والتمور وينطوي على طرح تجارب متطورة من كافة أنحاء العالم إذ يبلغ عدد البحوث التي سيتم عرضها 140 بحثاً علمياً بالإضافة إلى 71 ورقة علمية سوف تعرض بأسلوب الملصقات (بوستر)، وهو ما يُعدّ إضافة جديدة.

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