10466 طلب مساعدة لـ «الشارقة الخيرية» 2021

المصدر: الشارقة - البيان

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أكد عبد الله سلطان بن خادم المدير التنفيذي في جمعية الشارقة الخيرية، أن الجمعية استقبلت 10466 طلب مساعدة خلال العام الماضي (2021)، وتمت الموافقة على مساعدة نحو 8098 طلباً، بينما تم إرجاع 2370 طلباً لإعادة الدراسة مجدداً، وتعلقت أسباب الرفض بكفاية دخل مقدم الطلب، مقارنة بحجم مصروفاته والتزاماته الشهرية، أو لعدم وضوح الوضع المعيشي والمادي للحالات، نظراً لعدم استيفاء الطلب الشروط المطلوبة، إلى جانب عدم اهتمام مقدم الطلبات بإحضار المستندات المطلوبة، ليتسنى لفرق ولجان البحث دراسة الطلب.

وأوضح أن جمعية الشارقة الخيرية، تسير على نهج مؤسسها وداعمها الأول، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أكد أن قيم العمل الخيري، تتمثل في احترام خصوصية الأسر المتعففة، وتمكينهم من الاعتماد على أنفسهم، لتأسيس عضو فعال ومنتج وصالح لخدمة وطنه، والمساهمة في عمرانه وتقدمه.

ودعا الفئات المستحقة، إلى تقديم طلبات مساعداتهم إلى الجمعية، للحصول على الدعم والمساندة، التي يمكن أن تدعم استقرارهم، وتؤمن تفريج كربهم، وتأمين احتياجاتهم من المعيشة الكريمة، كما وجّه دعوته إلى المؤسسات الخدمية وفاعلي الخير، إلى إخطار الجمعية بالأسر المتعففة، ليتسنى لموظفيها دراسة أحوالهم، للوقوف على المساعدة المناسبة، فيما توجه بالشكر إلى المتبرعين على جهودهم في دعم مشاريع الجمعية، ومبادراتها التي تستهدف مساعدة أولي الحاجة، بما يعكس التكافل الاجتماعي بين كافة شرائح المجتمع.

مدة زمنية

أكد عبد الله بن خادم المدير التنفيذي للجمعية، أن الدورة البحثية للطلب، تستغرق ما بين يوم وحتى أسبوعي عمل، منذ لحظة تسليمه من قبل المراجع، على حسب ما إن كان الملف مكتمل المستندات المطلوبة، أم به مستندات لم يتم توفيرها، وينتظر رد من المراجع بتوفير ما يلزم، وحتى البت في القرار بشأنه قبوله أو رفضه، وشدد على أن المساعدات المتعلقة بالحالات الحرجة، يتم وضع طلباتهم ضمن اللجان الطارئة ويبت فيها خلال 24 ساعة فقط .

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