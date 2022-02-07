طقس غائم جزئياً وبارد ليلاً

المصدر: (أبوظبي - وام)

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توقع المركز الوطني للأرصاد انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء ثم الارتفاع الأربعاء والخميس، وطقس اليوم مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً وصحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً نهاراً.

وطقس الغد مائل للبرودة نهاراً وبارد ليلاً ومغبر وغائم جزئياً نهاراً يصبح صحواً ليلاً، أما يوم الأربعاء فالطقس رطب مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية الشمالية والشرقية وتميل درجات الحرارة للارتفاع التدريجي.

ويوم الخميس يتشكل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع ارتفاع في درجات الحرارة.

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