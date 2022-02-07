بلدية العين تطلق «شتاء آمن»

المصدر: (العين - وام)

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أطلقت بلدية مدينة العين حملة توعية تحت شعار «شتاء آمن» بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بإرشادات السلامة والمخاطر المتوقعة خلال موسم الشتاء، لأصحاب المساكن ومرتادي البر وشركات البناء وملاك العزب، لضمان موسم شتاء آمن خالٍ من الحوادث، وذلك للمساهمة في التقليل من الأضرار التي قد تسببها التقلبات الجوية الموسمية.

وقال فهد المنصوري مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال ببلدية مدينة العين: إن البلدية تهدف من هذه الحملة إبراز المخاطر الناجمة عن التقلبات الجوية خلال موسم الشتاء والإجراءات الوقائية التي يقوم بها كل من الأفراد والشركات وملاك العزب للمساهمة في الحد من هذه المخاطر .

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