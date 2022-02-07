المجلس العالمي للتسامح والسلام يواسي عائلة الفقيد

المصدر: أبوظبي- وام

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أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام، عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الطفل المغربي ريان، وللمغرب، حكومة وشعباً، على وفاة الطفل ريان، الذي وافته المنية إثر سقوطه في بئر بمنطقة شفشاون بالمغرب.

مواساة

وقال أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، في بيان له بهذا الشأن: نتقدم باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام، وكافة أعضائه وشركائه من حول العالم، بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان، وجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وحكومة وشعب المغرب، وكافة شعوب العالم، التي توحدت تعاطفاً مع أزمة الطفل الفقيد، داعين المولى عز وجل، أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

جهود

وأشاد الجروان، بجهود المملكة المغربية، وما قامت به فرق الإنقاذ، ومختلف الكوادر المختصة بالمغرب من تضحيات شجاعة، وجهود مضنية من أجل إنقاذ الطفل، معتبراً أن أزمة ريان، أبرزت وحدة الشعوب حول العالم، وتضامنها وتعاطفها الإنساني، ما يدل على وحدة الإنسانية جمعاء، وهو ما يعمل على إبرازه وتعزيزه المجلس العالمي للتسامح والسلام.

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