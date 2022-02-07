دبي واحدة من المدن الأذكى والأكثر اتصالاً والأسرع نمواً عالمياً

المصدر: دبي ـ عماد عبد الحميد

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أكد المدير التنفيذي لشركة كيوليس الفرنسية برنارد طباري أن دبي تعد واحدةً من المدن الأذكى والأكثر اتصالاً والأسرع نمواً في العالم وهي أيضاً واحدة من أكبر المراكز التي تستقبل العديد من الزوار القادمين من جميع أنحاء العالم للعمل بها أو الاستمتاع بالترفيه فيها.

وقال لـ «البيان»، على هامش مؤتمر معرض الطرق: إن العقد المُبرم مع هيئة الطرق والمواصلات هو عقد طويل الأجل تصل مدته إلى 15 عاماً، وسيمكّن الشركة من وضع بصمة مهمة في المنطقة وبناء شراكة مستدامة ومثمرة وتتعهد الشركة بموجبه بتشغيل أحد أكثر أنظمة النقل نجاحاً وتطوراً وحداثةً بالإنابة عن هيئة الطرق والمواصلات، حيث يتمتع هذا النظام بأعلى المعايير في قطاع المواصلات وسمعة راسخة من الابتكار والتميز والكفاءة.

وأكد أن الشركة ملتزمة بتحقيق رؤية هيئة الطرق والمواصلات الخاصة بوسائل النقل العام الذكية والمستدامة والمتكاملة والموثوقة للمدينة وفيما يتعلق بالعمليات وتقديم الخدمات للمسافرين، يتمحور هدفنا الرئيس في تقديم خدمات تحقق رضا العميل ويتمثل الالتزام الذي قطعته الشركة تجاه هيئة الطرق والمواصلات في الحفاظ على إتاحة خدمات المترو والترام والالتزام بالمواعيد بنسبة تزيد على 99% مع الالتزام بتقديم المزيد من الخدمات المطورة، وإعداد جداول زمنية متماسكة لتلبية الطلب على وسائل التنقل بشكلٍ أفضل، مع زيادة السعة في وسائل النقل بحيث تسع المزيد من الركاب وتحسين استخدام المعدات المتحركة في السكك الحديدية.

حلول

وفيما يتعلق بالصيانة، قال برنارد طباري يتمثل هدف الشركة في تعزيز إتاحة خدمات نظام المترو وضمان موثوقيته، فضلاً عن تحسين تكلفة دورة الحياة ولتحقيق هذا الهدف، ستعمل الشركة على رقمنة عملية إدارة القطارات الخاصة بها وتنفيذ صيانة استباقية على أساس المخاطر؛ لذا فقد اتخذت الشركة الخطوات التالية تدريب جميع موظفي الصيانة العاملين لدى الشركة بحيث يمكنهم الارتقاء بمهاراتهم، فضلاً عن تزويدهم بأجهزة رقمية محمولة لتسهيل جمع البيانات والإبلاغ عن حالة القطارات وزيادة القوى العاملة لديها في المناطق الرئيسة، ومضاعفة حجم فرق الاستجابة وتجهيزهم بأجهزة رقمية، مما يمكنهم تقديم الاستجابة الفورية في حالة حدوث عطل تقني في الشبكة.

وقال ستعمل الشركة على تجربة أجهزة الاستشعار في القطارات وعلى أبواب شاشات المنصات وتنفيذ نظام فحص آلي للمسار والسكك الحديدية الخارجية لمنع الأعطال بناءً على تحليل البيانات، والسعي إلى الحصول على اعتماد الأيزو رقم:ISO55001، بحيث يتم الاعتراف بأداء الشركة في مجال إدارة الأصول الذكية، على سبيل المثال، ترام ملبورن في أستراليا وشبكة المترو الآلية (السكك الحديدية الخفيفة دوكلاندز) في لندن وشبكة ترام نوتنغهام في المملكة المتحدة.

توظيف

وأضاف: «من بين 1800 موظف، جرى توظيف أكثر من 1000 موظف في العمليات التشغيلية في المترو وخدمة العملاء؛ و700 موظف في أعمال الصيانة؛ ونحو 100 موظف في عمليات الترام وخدمة العملاء».

وحول خطة الشركة لمواكبة رؤية دبي 2040 في مجال النقل قال ستعمل الشركة على تعزيز حيوية وجاذبية مدينة دبي من خلال جعل نظام النقل الخاص بها وسيلة نقل أكثر جاذبية وابتكاراً وراحة وأنظف وأكثر أماناً لسكان دبي وزوارها، والتصرف بشكلٍ إيجابي تجاه كوكب الأرض، فيما يتعلق بالاحتباس الحراري ويشمل ذلك الحد من انبعاثات الاحتباس الحراري والحد من تأثير أنشطتنا على البيئة، واتخاذ إجراءات لحماية موارد المياه وإعادة تدوير نسبة أكبر من النفايات وتدريب سائقينا على القيادة التي تدعم البيئة، وإنشاء سلسلة قيمة تفيد جميع الجهات المعنية ويمكن تحقيق ذلك من خلال العمل بشكلٍ وثيق مع هيئة الطرق والمواصلات للإعداد حلول التنقل التي تتناسب مع احتياجات التنقل لركاب دبي وتعميم هذه الحلول وتكاملها بشكلٍ أفضل مع وسائل النقل الأخرى.

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