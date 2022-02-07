«الطاقة والبنية التحتية» تحصد 18 جائزة عالمية خلال 2021

المصدر: دبي- البيان

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أفاد معالي سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بأن الوزارة حصدت 18 جائزة عالمية وشهادة «آيزو»، خلال العام الماضي 2021، وذلك عن مسيرة التميز والابتكار والإنجازات، التي حققتها خلال هذه الفترة، والتي واكبت مستهدفات الخمسين عاماً المقبلة.

جاء ذلك خلال تكريمه فرق العمل والموظفين، الذين كانت لهم إسهامات في تميز الوزارة وحصولها على هذه الجوائز الـ 18 العام الماضي، بحضور المهندس حسن محمد جمعة المنصوري وكيل الوزارة لشؤون البنية التحتية والنقل، والمهندس شريف العلماء وكيل الوزارة لشؤون الطاقة والبترول، وعدد من المسؤولين والفرق المكرمة.

وثمن المزروعي جهود الموظفين والفرق في تحقيق هذه الريادة، التي كللت مسيرة الوزارة على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال مبادرات مبتكرة ارتكزت على الابتكار والإبداع واستشراف مستقبل العلوم، والتقنيات الحديثة الداعمة لأجندة عمل الوزارة.

ولفت إلى حرص الوزارة على تأهيل العنصر البشري، وتزويده بأحدث العلوم والأدوات الكفيلة بإنجاح مهامه وتحقيق أهداف الوزارة الداعمة لتوجهات وأهداف الإمارات وريادتها العالمية بحلول المئوية 2071، داعياً المعنيين في الوزارة إلى ضرورة مواصلة نشر ثقافة الابتكار والتميز بين الموظفين، واطلاعهم على التطورات والمستجدات المتلاحقة في مختلف المجالات لا سيما المرتبطة باختصاصات العمل، والعلوم والتقنيات الحديثة.

بدورها ذكرت ليلى البلوشي مديرة إدارة الاستراتيجية والمستقبل بوزارة الطاقة والبنية التحتية أن الوزارة حصدت 18 جائزة، منها جوائز ضمن «جائزة ستيفي العالمية»، والتي تعتبر واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في العالم، وهي عن «فئة الإدارة الداعمة للطرق»، والتي أسهمت في رفع مكانة الوزارة في جودة الطرق والسعادة المجتمعية وتقليل معدل الحوادث و«فئة منصة الأعمال» و«برنامج العام للصحة والسلامة والبيئة»، من خلال تطبيق الوزارة أعلى معايير الصحة والسلامة المهنية لبيئة العمل، إضافة إلى فوزها عن «فئة الإنجاز في مجال الموارد البشرية».

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