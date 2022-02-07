37913 خدمة قدمها الكاتب العدل في محاكم رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

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كشفت إدارة الكاتب العدل في محاكم رأس الخيمة عن تقديم 37913 خدمة ومعاملة، خلال العام الماضي، منها 11027 استفساراً عبر القنوات الرقمية المختلفة، و26886 معاملة بنسبة نمو 5.74% في عدد الخدمات المقدمة للمتعاملين، خلال العام الماضي، مقارنة بـ 25425 معاملة في عام 2020، فيما بلغ عدد الخدمات المنزلية التي قدمت خارج مراكز الخدمة خلال العام الماضي 326 خدمة.

وأكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة حرص المحاكم على تقديم خدمات مميزة، للارتقاء بتجربة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة وتحقيق السعادة لهم، من خلال تحويل الخدمات إلى إلكترونية وذكية، واعتماد حزمة من المبادرات، لتسهيل الإجراءات للحصول على الخدمة بسهولة ومرونة، كخدمات الواتسآب واعتماد برنامج الاتصال المرئي، والتوسع في عدد مراكز الخدمة، وتقديم الخدمات عن بُعد.

وأشار إلى أن الجهود التي بذلتها فرق العمل بالدائرة للتغلب على تحديات جائحة «كوفيد 19»، واتباع خطة الاستجابة السريعة أسهم في استمرارية الأعمال وزيادة عدد المعاملات المنجزة، وخاصة للفئات المجتمعية من أصحاب الظروف الخاصة ككبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الهمم والمرضى والنساء في العدة، والذين استفادوا من الخدمات المنزلية، التي قدمت خارج مراكز الخدمة خلال العام الماضي بعدد 326 خدمة، موجهة إلى تلك الفئات المجتمعية، حيث يتم انتقال الكاتب العدل لهم بسبب ظروفهم، التي تمنعهم من قصد مراكز الخدمة بالدائرة.

وأكد الخاطري أن محاكم رأس الخيمة تقدم 55 نوعاً من خدمات الكاتب العدل الرئيسة والفرعية، منها الوكالات والإخطارات العدلية والعقود والإقرارات والتعهدات والطلبات الأخرى، حيث كانت أكثر المعاملات طلباً هي الوكالات، والتي شكلت نسبة 49% من إجمالي المعاملات، تلتها الإخطارات بنسبة 18.05%.

وأوضح أن محاكم رأس الخيمة عملت على افتتاح أفرع خلال العام الماضي على امتداد الإمارة حرصاً منها على تقديم أرقى الخدمات للمتعاملين، وتقديم جميع خدمات الكاتب العدل دون استثناء، ومن المراكز الجديدة فرع الكاتب العدل في مركز خدمات المرور والترخيص، وفي مركز تسهيل الطالب، ليصبح بذلك الكاتب العدل لديه 7 أفرع موزعة على مناطق الإمارة، إلى جانب المقر الرئيسي، ومنها مركز سعادة المتعاملين في وادي إصفني، وفرع دائرة البلدية، ومركز تسهيل في منطقتي الرمس والجويس، بهدف توفير الوقت والجهد الذي يتكبده المتعامل للحصول على الخدمة، لافتاً إلى تصدر فرع الكاتب العدل في مركز تسهيل الجويس عدد المعاملات المنجزة بنسبة 31%، يليه مركز تسهيل الطالب بنسبة 23%.

وأشار إلى أن مواعيد تقديم خدمات إدارة الكاتب العدل في المقر الرئيسي، بحسب التعديلات لنظام العمل الجديد، تبدأ من يوم الاثنين وحتى الجمعة على مدار 15 ساعة يومياً على فترتين صباحية ومسائية، وفي يوم الأحد لمدة 4 ساعات، ويقدم الكاتب العدل خدماته في جميع أيام الأسبوع ما عدا السبت، أما في الأفرع فتكون أيام العمل من الاثنين إلى الجمعة لمدة 8 ساعات.

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