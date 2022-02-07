جائزة الشارقة للتميز التربوي تدعم الابتكار على مستوى الإمارات

المصدر: الشارقة - البيان

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أكدت جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ التّابعة لمجلس الشارقة للتّعليم أن الابتكار ركيزة مهمّة لاستشراف مستقبل علميّ يتطلّع لمنافسات عالمية في المرحلة المقبلة، والجائزة تعزّز وتدعم الابتكار على الصعد كافة على مستوى الدولة تماشياً مع رؤية مجلس الشارقة للتّعليم.

حرص

وأشارت الجائزة في بيانها الإعلامي إلى أنّها تحرص على مواكبتها شهر الابتكار الذي تشهده الدولة، وتساند تحقيق الرؤى الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، والمضي قدماً في مسيرة التّنمية المستدامة، ورفد الميدان الترّبويّ؛ ليكون بيئة خصبة للابتكار والإبداع في شتى المجالات.

ترسيخ

وأشارت علياء الحوسني مديرة إدارة جائزة الشارقة للتّميّز التّربويّ إلى أنّ الدّورة الثامنة والعشرين للجائزة تتواصل لترسّخ بناء القدرات في مجال الابتكار للفئات كافة المترشحة للجائزة، وأن شهر الابتكار يأتي في كلّ عام ليكون عنوان الحياة وسمة التّقدم الذي تنشده الدولة؛ ولذا كان توظيف التكنولوجيا الحديثة في كلّ محاور الجائزة.

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