افتتاح جسر الغزيمري في الفجيرة بشكل أولي

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

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افتتح جسر الغزيمري بإمارة الفجيرة بشكل أولي، لتحقيق انسيابية في عبور المركبات أثناء فصل الشتاء، وذلك تحت إشراف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع دائرة الأشغال العامة والزراعة في الفجيرة، وعدد من الجهات المحلية، ترجمة لرؤية ومبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتطوير المناطق ومشاريع البنية التحتية والاهتمام بجودة الحياة وتحقيق السعادة للسكان.

ويوفر الجسر حركة انسيابية إلى داخل المناطق السكنية، وقد صمم بسعة مسارين لحركة الدخول والخروج، وفق أحدث المقاييس العالمية، وزود بشبكة إنارة حديثة لتحقيق أعلى معايير السلامة لمستخدمي الطريق، وما زالت بعض الأعمال قائمة على جانبي الجسر ومن المتوقع الانتهاء منها قريباً.

وعبر عدد من أهالي منطقتي الغزيمري والفرفار عن سعادتهم بالمشروع الذي يعكس حرص القيادة الرشيدة على تلمس احتياجات المواطنين، واهتمامهم البالغ بتحقيق الرفاهية والعيش الكريم لمواطنيها، ودعم مسيرة البناء والنماء في مختلف نواحي الحياة، مؤكدين أن المشروع سينهي معاناتهم أثناء هطول الأمطار، التي تتسبب في قطع جانبي الطريق لمدخل المنطقة الذي يقع في مجرى وادٍ كبير، الذي كان يعرقل حركة أهالي المناطق الداخلية.

واكد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، أن مشروع جسر الغزيمري يمثل نقلة مهمة في حركة السير على مدخل منطقة الغزيمري، الذي يربط عدداً من المناطق الداخلية، ليكون صمام أمان للقاطنين فيها، وذلك أثناء عبورهم في موسم الأمطار، دون القلق من أن يقطع الوادي الطريق.

وأشار الأفخم إلى أن غالبية مناطق الفجيرة تقع ضمن تضاريس صعبة بين سلسلة من الجبال التي تحيطها المنحدرات ومجاري الأودية، لافتاً إلى أن المدخل الرئيسي لمنطقة الغزيمري عبارة عن مجرى لوادي مندفع، كان يشهد حالة من الارتباك الشديد خلال هطول الأمطار الغزيرة، وجاء الجسر ليلبي حاجة الناس وليرفع مستوى السلامة.

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