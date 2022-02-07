«باسبورت إندكس»: جواز السفر الإماراتي الأقوى في العالم 2021

المصدر: أبوظبي ـ مصطفى خليفة

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قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة «آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية»: «حصلت دولة الإمارات على لقب «أقوى جواز سفر في العالم» في عام 2021، بناءً على مؤشر جوازات السفر، إذ تميّز جواز سفرها بدرجة تنقُّل بلغت 160 نقطة، حيث يمنح جواز السفر الإماراتي وصولاً واسع النطاق بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى مساحة كبيرة من العالم، إنها عودة مثيرة للإعجاب من العام الماضي عندما احتلت الدولة الخليجية المرتبة 14 في العالم بسبب إغلاق الحدود بسبب فيروس كورونا لتعود مجدداً إلى المركز الأول».

وأضاف: «تبوأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مجال تنقل جوازات السفر في عام 2019 عندما أتاح جواز السفر الإماراتي بدون تأشيرة أو تأشيرة عند الوصول إلى 179 دولة حول العالم.

منذ ذلك الحين، ظلت قيادة البلاد ملتزمة بإعادة بناء وتوسيع، تلك العلاقات الدولية القوية بصفتها الدولة المضيفة لمعرض إكسبو 2020 دبي (الذي يمتد حتى مارس 2022)، حيث قامت الدولة بتحسين قوة جوازات سفرها من خلال دعم أجنحة الدول ذات الدخل المنخفض مقابل اتفاقيات بدون تأشيرة، ليكون المعرض العالمي الأكثر شمولاً في التاريخ، ويشهد إقبالاً قياسياً للزوار، والإمارات ليست فقط الدولة العربية الأعلى مرتبة في مؤشر جوازات السفر ولكنها أيضاً الدولة الوحيدة في المراكز العشرة الأولى.

وأضاف لا يقدم مؤشر باسبورت إندكس و Openness Score world المقياس الوحيد في الوقت الفعلي للتنقل العالمي فحسب، بل يعكسان أيضاً إدارة «كوفيد 19» بالنظر إلى البيانات.

تقرير عالمي

وقال تقرير لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية: «مر عامان مضطربان للتنقل العالمي، ففي الشهر الماضي وحده، تصدرت أخبار متحور أوميكرون موجز الأخبار حول العالم، وأوقفت آلاف الرحلات الجوية وأثرت على عطلات العديد من العائلات».

وأضاف: على الرغم من الانتكاسات العالمية جراء «كوفيد 19»، استعاد التنقل العالمي مكانة كبيرة خلال عام 2021 ورسمت بيانات مؤشر «باسبورت إندكس» صورة العالم يتعافى، مدعوماً بإمكانية الوصول المتزايد إلى اللقاحات والرغبة المتأصلة في التنقل والالتقاء والتواصل في جميع أنحاء العالم.

وأشار تقرير شركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية إلى أن ألمانيا وفنلندا وإيطاليا احتلت المرتبة الثانية في قائمة أقوى جوازات السفر في العالم في عام 2021، حيث حصل كل منها على 152 درجة في التنقل، وكانت إيطاليا احتلت المرتبة الرابعة في عام 2020، بينما حافظت فنلندا على نفس المركز بالنسبة لجوازات السفر للسنة الثانية على التوالي.

وبينما واصلت دول الاتحاد الأوروبي تحسين قدرتها على التنقل هذا العام، لم يكن الأمر كذلك هادئاً بشكل كافٍ، حيث تفوقت الإمارات على ألمانيا من خلال تأمين 43 اتفاقية جديدة بدون تأشيرة مقارنة مع 18 اتفاقية في ألمانيا.

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