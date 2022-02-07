بدء تنفيذ خطة لزيادة إنتاج المياه المحلاة في الشارقة

المصدر: (الشارقة - البيان)

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كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن البدء في تنفيذ خطة لزيادة إنتاج المياه المحلاة بإمارة الشارقة، من خلال إنشاء محطة تحلية مياه جديدة بالحمرية لإنتاج 90 مليون جالون يومياً، وذلك في إطار استراتيجية الهيئة لاستدامة المياه وتوفيرها للمشروعات التطويرية وللأجيال القادمة.

وأوضح المهندس عصام الملا، مدير إدارة محطات المياه والتحلية، أن الهيئة وقعت عقداً مع عدد من الاستشاريين وبيوت الخبرة العالمية لإعداد الدراسات الفنية والمالية والقانونية لإعداد الدراسات والمواصفات الفنية تمهيداً لطرح مناقصات للشركات المتخصصة لتنفيذ المحطة، مشيراً إلى أن هذه الدراسات تستغرق عاماً ونصف العام والتنفيذ حوالي 3 سنوات ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع عام 2026.

وأفاد بأن الهيئة تشهد تطوراً في قطاعات عملها وتنفيذ توسعات ومشاريع تطويرية طموحة لمواكبة مسيرة التنمية الشاملة في مجالات البنى التحتية والطفرة الإنشائية التي تشهدها إمارة الشارقة بفضل متابعة وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وذكر أن محاور استراتيجية الهيئة تتضمن الإدارة المتكاملة للموارد المائية الطبيعية المحدودة، وموارد المياه غير التقليدية، التي تشمل المياه المحلاة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة بشكل فعال، والتركيز على محور إدارة الطلب على المياه، ومن خلال العمل المشترك مع جميع الشركاء ومراقبة جودة المياه وكفاءة الإنتاج ومراقبة الشبكات وإيجاد حلول لكميات المياه الفاقدة والهدر وتجنب تلوث المياه وتخزين المياه وتكثيف جهود التوعية بأهمية الاستخدام الأمثل للمياه وترشيد استهلاكها.

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