78 مهمة متنوعة نفذها طيران شرطة رأس الخيمة العام الماضي

المصدر: رأس الخيمة - البيان

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كشف قسم طيران شرطة رأس الخيمة عن تنفيذ 78 مهمة متنوعة خلال العام 2021، شكلت مهام البحث والإنقاذ نحو 80% منها.

وقال العقيد طيار سعيد اليماحي، رئيس قسم طيران شرطة رأس الخيمة، إن القسم الذي يحظى بدعم كبير واهتمام متواصل مع قبل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة نفذ خلال العام الماضي 78 مهمة مختلفة تنوعت بين البحث والإنقاذ والدوريات والمشاركة في المناسبات الوطنية والرسمية والمجتمعية وتقديم الدعم والمساندة للجهات التي تطلب ذلك، حرصاً على تعزيز الأمن والأمان وإنقاذ أرواح المواطنين والمقيمين والسياح والمحافظة على سلامتهم.

وأضاف أن موسم تساقط الأمطار وما يرافقه من إقبال شريحة من الأهالي على المناطق الجبلية والأودية بالرغم من التحذيرات الشرطية الدائمة للجمهور بعدم التوجه أو الاقتراب من مثل هذه الأماكن يشهد تزايداً لافتاً في معدل المهام في إطار ارتفاع أعداد العالقين والمفقودين نتيجة محاصرة مياه الأودية لهم، مشيراً إلى أن القسم يقدم خدماته على مدار الساعة حرصاً على سلامة أفراد المجتمع والتزاماً بالجانب الإنساني الذي يكون محفوفاً بالمخاطر لطواقم الإنقاذ من الطيارين والمساعدين والملاحين .

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