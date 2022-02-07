40 % من الاستفسارات لمحاكم دبي تتعلق بالأحوال الشخصية

المصدر: دبي - رامي عايش

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أكد شمس الدين البدوي رئيس قسم توجيه المتقاضين في محاكم دبي، أن مركز الاتصال في محاكم دبي استقبل قرابة 103 آلاف مكالمة للرد على استفسارات المتعاملين، 40% منها تتعلق بالأحوال الشخصية.

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وأوضح لـ«البيان» أن زيادة عدد الاتصالات التي تلقاها المركز العام الماضي قياساً بـ 2020 سببها تحول أغلب الخدمات إلى إلكترونية وذكية يتم تقديمها عن بعد ودون الحاجة إلى مراجعة إلى مقر المحاكم أو إلى مراكزها الخارجية، كما عزا البدوي تلك الزيادة إلى إقبال المتعاملين على إنشاء الحسابات الإلكترونية لخدمات محاكم دبي الإلكترونية، مثل تسجيل الدعاوى وتقديم المذكرات والمستندات والاطلاع على التفاصيل وتقديم الطلبات ومتابعتها، وغير ذلك.

وبيّن رئيس قسم توجيه المتقاضين أن أبرز الاستفسارات الواردة إلى المركز تتعلق بالكيفية لكل من «إنشاء حساب للخدمات الإلكترونية، حضور الجلسات، الزواج عن بعد، الدفع الإلكتروني، الكاتب العدل الرقمي، الاستفسارات عن القضايا»، مؤكداً حرص المحاكم على تيسير عملية التقاضي وتقديم الخدمات بشكل متميز ووفق أعلى المعايير العالمية.

وقال: «تولي محاكم دبي إسعاد المتعاملين أهمية بالغة، وتهدف بذلك لتحقيق عدالة نافذة تتسم بالدقة والسرعة، وتقديم خدمات قضائية ميسرة».

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