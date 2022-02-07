232163 مريضاً تعاملت معهم إسعاف دبي 2021

المصدر: دبي – عماد عبدالحميد

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كشفت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، عن ارتفاع ملحوظ في عدد البلاغات بكافة أنواعها عن عام 2020، وسجلت الحالات البليغة العام الماضي 8934 بزيادة قدرها 11.5%، والمتوسطة 45250 بزيادة قدرها 22%، والبسيطة 139989 بزيادة قدرها 13.1%، فيما بلغ عدد الحالات المرضية التي تعاملت معها المؤسسة عام 2021 ما يقرب من 232163 حالة، وبزيادة قدرها 18.2%، وهو ما أكده خليفة الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف.

وأشار الدراي في تصريحات خاصة لـ «البيان»، إلى ارتفاع تسجيل الحالات المرضية لدى النساء بنسبة 33.4% لتسجل 75967 حالة مقارنة بـ 120911 للذكور وبزيادة قدرها 5.8% عن عام 2020، فيما بلغ عدد البلاغات التي تمت معالجتها 66925 بلاغاً بنسبة زيادة 12.9 % عن عام 2020، لافتاً إلى أن أعلى عدد من البلاغات سجل في شهر ديسمبر الماضي، فيما سجل يوم الخميس أعلى نسبة من أيام الأسبوع، حيث وصل إلى 34468، وكانت ساعات الذروة للبلاغات بين الخامسة والثامنة مساء ومعظمها في المناطق السكنية.

الجهاز التنفسي

وأوضح خليفة الدراي أن حالات أمراض الجهاز التنفسي التي نقلتها سيارات الإسعاف عام 2020 شهدت زيادة بلغت 10%، حيث سجلت 1340114741 مقارنة بـ 13401 حالة في العام 2020، فيما شهدت حالات الأعصاب ارتفاعاً بنسبة 13، وارتفعت نسبة الإصابات التي تعاملت معها المؤسسة بنسبة 16.9% لتصل إلى 59967 مقارنة بـ 51285، وارتفعت الحالات الطبية بنسبة 13,5% لتصل إلى 102633 حالة مقارنة بـ 90422 حالة عام 2020، والطب العام ارتفع بنسبة 13,9% ليصل إلى 2250 مقارنة بـ 1976.

4 دقائق

وحول الزمن المستغرق في سرعة الوصول إلى البلاغات قال خليفة الدراي بأن 13.4% من البلاغات تم الوصول لها في زمن 4 دقائق، وأوضح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، أن تزايد أعداد البلاغات سنوياً يعكس الثقة المتنامية التي تحظى بها المؤسسة لدى المتعاملين، إضافة إلى تعدد الخدمات المتخصصة التي تقدمها، منها وحدات الأمومة والطفولة والعناية المركزة وإسعاف أصحاب الأوزان الثقيلة وإسعاف ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تزايد رقعة خدمات المؤسسة جغرافياً نتيجة زيادة عدد المحطات والنقاط الإسعافية المنتشرة في إمارة دبي.

وقال إن زيادة أعداد البلاغات واكبتها زيادة مماثلة في أعداد الطلبات المقدمة لتغطية الفعاليات بأنواعها في إمارة دبي، وتأمينها خاصة الندوات والمؤتمرات والمناسبات الرياضية والوطنية والسياسية والاجتماعية والثقافية.

مرحلة متقدمة

ولفت خليفة الدراي إلى أن المؤسسة تعمل على الوصول إلى أعلى مستويات خدمات الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى والمشاركة في إدارة الطوارئ والأزمات بكفاءة وحرفية عالية، وضمان السلامة في بيئة العمل واستخدام التقنيات والممارسات العالمية في كل هذه الأنشطة، والمساهمة في توفير الأمن للجميع.

وأكد أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بلغت مرحلة متقدمة من الجودة، حيث يقارب زمن استجابتها للحوادث أفضل المعدلات الزمنية العالمية، ما جعل العديد من الدول مهتمة بدراسة الخبرات المهنية لإسعاف دبي.

وأفاد الدراي، أن كافة المعدات المتوفرة داخل مركبات الإسعاف الجديدة تتميز بقابليتها للحركة والنقل من مكان إلى آخر وسهلة الاستخدام.

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