طقس الإمارات غداً.. مغبر وغائم جزئياً بوجه عام

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا الى غائم جزئيا بوجه عام، ومائلا للبرودة نهاراً وباردا ليلاً، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة على البحر تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الرياح شمالية غربية / 20 - 35 تصل إلى 55 كم/س.

الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب إلى مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 17:16 والمد الثاني عند الساعة 05:54 والجزر الأول عند الساعة 16:11 والجزر الثاني عند الساعة 13:23.

وفي بحر عمان الموج مضطرب .. ويحدث المد الأول عند الساعة 42:14 والمد الثاني عند الساعة 01:43 والجزر الأول عند الساعة 27:08 والجزر الثاني عند الساعة 32:19 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 23 19 75 40

دبي 23 20 70 40

الشارقة 24 20 75 35

عجمان 23 19 75 40

أم القيوين 24 17 80 40

رأس الخيمة 24 15 85 45

الفجيرة 28 21 75 20

العين 27 16 90 30

ليوا 23 16 75 35

الرويس 21 18 75 35

السلع 20 17 70 30

دلما 22 18 70 40

طنب الكبرى 23 18 75 45

طنب الصغرى 23 18 75 45

أبو موسى 23 17 75 40 .

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