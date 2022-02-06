دبي تشهد حدثاً طبياً تاريخياً الأسبوع الجاري .. "فيديو"

المصدر: دبي – عماد عبد الحميد

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كشف الدكتور فوزي الصفدي استشاري جراحة القلب ومبتكر تقنية دبي لترميم الصمام التاجي بالمنظار، والحاصل على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، عن حدث تاريخي في جراحة القلب ستشهده دبي، يتمثل في زراعة شرايين القلب بشكل كامل، عن طريق إجراء فتحة جانبية صغيرة بين الأضلع، لا تتجاوز 6 سنتمترات، دون الحاجة إلى شق الصدر ونشر العظم.

500 عملية

وقال الدكتور الصفدي لـ «البيان»: «تم إجراء 500 عملية بزراعة شرايين القلب على مستوى العالم، عن طريق فتحة جانبية صغيرة، لا تتجاوز 6 سنتمترات في كييف «أوكرانيا»، حيث تلقى تدريباً كاملاً على هذه التقنية، من فريق أوكراني متميز، يقصده أطباء القلب من جميع أنحاء العالم للتدريب، بالتعاون مع شركة MEDTRONIC الأمريكية»، لافتاً إلى أنه سيقوم بإجراء العملية على مستوى الشرق الأوسط، الأسبوع الجاري في دبي، بحضور عدد من أطباء القلب، بمن فيهم أطباء قلب من المملكة العربية السعودية.

ولفت إلى أن العملية تعتبر أسهل وأسرع، وتوفر على المريض تجنب المكوث في المستشفى لفترة طويلة، كما أنها غير مؤلمة، خاصة أن الجرح سيكون صغيراً، مقارنة بالطرق التقليدية السابقة.

وقال الدكتور الصفدي إن مبتكر التقنية وكامل الفريق، سيأتون في زيارة قصيرة إلى دبي، لإطلاق البرنامج رسمياً في دولة الإمارات، حيث سيتم إجراء بعض العمليات خلال الزيارة، لافتاً إلى أن هذه الطريقة المبتكرة، تعد حدثاً تاريخياً في جراحة القلب.

ترميم الصمام التاجي

يشار إلى أن الدكتور الصفدي، ابتكر تقنية دبي لترميم الصمام التاجي، التي حصلت على جائزة أفضل تقنية لعام 2018، في المؤتمر العالمي لجراحة القلب بالمناظير، في مدينة فانكوفر الكندية، بعد منافسة من الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا، الأمر الذي يعد إنجازاً تاريخياً لدولة الإمارات.

وقد أحدثت التقنية تحولاً استثنائياً في أساليب جراحات القلب بشكل عام، وعلاج الصمام التاجي بشكل خاص، حيث كان للابتكار، الذي غيّر كثيراً من المفاهيم العلمية صداه على الساحة الطبية الدولية، وله انعكاسه على مستوى التطوير النوعي، الذي يشهده القطاع الصحي في دبي.

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