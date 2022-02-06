«الوطني للبحث والإنقاذ»: 3 عمليات إنقاذ لـ5 مصابين بحوادث تدهور في 72 ساعة

المصدر: البيان

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نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة، ثلاث عمليات إنقاذ خلال أيام الجمعة والسبت والأحد، شملت إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الإيرانية، ومصاب إماراتي الجنسية، ، وإنقاذ وإخلاء طبي لثلاثة أشخاص من الجنسية الفلبينية.

وتفصيلاً، نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة الجمعة مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب من الجنسية الايرانية في العقد الثالث من العمر، إثر تدهور دراجته النارية في المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة (نزوى).



وأفاد المركز بأنه تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود شخص مصاب في منطقة نزوى مما أدى إلى تعرضه لإصابات في الكتف والصدر، حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

وأشار إلى أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وأكد أن فريق البحث والإنقاذ تمكن من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد تابعة لأمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

صحراء منطقة المدام

كما نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتنسيق مع شرطة الشارقة السبت، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصاب إماراتي الجنسية يبلغ من العمر ستة عشر عاماً، إثر حادث تدهور دراجة نارية في صحراء منطقة المدام التابعة لإمارة الشارقة.

وأوضح المركز أنه تم تلقي البلاغ من غرفة عمليات شرطة الشارقة يفيد بوجود مصاب في صحراء منطقة المدام وذلك إثر حادث تدهور دراجة مما أدى إلى تعرضه لاصابات متفرقة في الجسم وفقدانه الوعي، وأن الحالة تستدعي سرعة الإستجابة لخطورتها.

وقال إنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، مؤكداً أن فريق البحث والإنقاذ تمكن من إخلاء المصاب إلى مستشفى الذيد التابع لإمارة الشارقة لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

جبل ينس

ونفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ بالتعاون والتنسيق مع شرطة رأس الخيمة والإسعاف الوطني اليوم (الأحد)، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لثلاثة أشخاص من الجنسية الفلبينية في جبل ينس التابع لإمارة رأس الخيمة.

وقال: إنه تلقى البلاغ من شرطة رأس الخيمة يفيد بتعرض سيارة لحادث تدهور في جبل ينس التابع لإمارة رأس الخيمة مما أدى إلى سقوط السيارة من أعلى الجبل وأسفر عن ذلك تعرض الركاب لإصابات بليغة ومتفرقة بالجسم واستدعت حالة مصابة نقلها جواً إلى المستشفى حيث أن الحالة تستدعي سرعة الاستجابة لخطورتها.

وبين أنه تم التدقيق على الموقع بواسطة الأنظمة العملياتية المساعدة من قبل فريق غرفة العمليات التابع للمركز الوطني للبحث والإنقاذ،

وأضاف أن الفرق المشاركة في الإنقاذ استطاعت إخلاء المصابين إلى مستشفى صقر لتلقي العلاج اللازم مع ضمان ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا.

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