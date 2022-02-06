تنويه مهم من هيئة كهرباء ومياه دبي بشأن رسائل احتيالية

المصدر: البيان

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نوهت هيئة كهرباء ومياه دبي بأن هناك رسائل بريد إلكتروني احتيالية تصل إلى بعض المتعاملين وأفراد المجتمع تزعم أنها صادرة من الهيئة وتطلب منهم سداد قيمة الفواتير أو الإجابة على بعض الأسئلة للفوز بجوائز.

وأضافت ان هذه الرسائل لا تصل من النطاق الرسمي (dewa.gov.ae) وغالباً ما تتضمن روابط إلى مواقع إلكترونية احتيالية.

وتحث الهيئة جميع المتعاملين وأفراد المجتمع على عدم التجاوب إطلاقاً مع هذه الرسائل أو الضغط على أي رابط تتضمنه والتأكد دائماً من اسم النطاق (domain) الذي يصل منه البريد الإلكتروني.

وللحصول على المعلومات الرسمية، يرجى دائماً الرجوع للموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة كهرباء ومياه دبي (https://www.dewa.gov.ae) وحسابات الهيئة الموثقة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو التواصل مع مركز رعاية المتعاملين على الرقم 04-601-9999

علماً بأن الهيئة تعمل حالياً على اتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

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